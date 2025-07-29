В Польше обвинили колумбийца в якобы выполненных по указу России поджогах
Польские спецслужбы предъявили гражданину Колумбии обвинение в том, что он действовал на территории Варшавы якобы по указанию РФ и таким образом поджег два строительных склада в столице, передает агентство Reuters со ссылкой на данные Агентства внутренней безопасности Польши (ABW).
По утверждению ABW, обвиняемый устроил два пожара в мае 2024 г. Они произошли на строительных складах в Польше. При этом обвинение было предъявлено за границей, т. к. колумбийца осудили в Чехии в июне 2025 г. за поджог автобусного депо в Праге. Его приговорили к восьми годам лишения свободы.
Служба не приводит доказательств, однако считает, что действия колумбийца координировал специальный человек из России, в том числе он якобы отвечал за финансирование. Утверждается, что он инструктировал обвиняемого в рамках цели атаки и способа ее проведения.
Польша уже несколько раз бездоказательно обвиняла РФ в подобных преступлениях. 11 июля Россия объявила о прекращении работы генерального консульства Польши в Калининграде, которое будет закрыто 29 августа. Этот шаг стал ответом на решение Варшавы отозвать согласие на работу российского генерального консульства в Кракове начиная с 30 июня. В МИД РФ охарактеризовали действия польской стороны как непродуманные и недружественные.