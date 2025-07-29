В Польше обвинили колумбийца в якобы выполненных по указу России поджогах

По утверждению ABW, обвиняемый устроил два пожара в мае 2024 г. Они произошли на строительных складах в Польше. При этом обвинение было предъявлено за границей, т. к. колумбийца осудили в Чехии в июне 2025 г. за поджог автобусного депо в Праге. Его приговорили к восьми годам лишения свободы.