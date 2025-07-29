Для жителей обрушившегося дома в Астрахани закупят квартиры
Власти Астраханской области закупят квартиры для семей, которые проживали в пятиэтажном доме в Астрахани, где обрушился подъезд, по договору соцнайма. Деньги на это выделены. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
Жильцам начнут поступать единовременные выплаты 29 июля. Бабушкин уточнил, что 30 собственников получили компенсацию за жилье, еще 27 людям средства перечислят в ближайшие дни. От остальных власти ожидают согласия. Ночь в пункте временного размещения провели шесть человек. По заявлению им предоставлен маневренный фонд.
Разбор завалов на месте обрушения завершился. К ликвидации последствий привлекались более 200 специалистов и 50 единиц техники. Территория огорожена, для исключения случаев мародерства обеспечена охрана. Межведомственная техническая комиссия проводит обследование уцелевших подъездов. В ближайшее время будет вынесено решение о возможности допуска собственников в помещения.
Обрушение части подъезда в доме в Астрахани произошло 28 июля. Среди причин назывались размытый фундамент и взрыв газа. МЧС России сообщало, что в здании также обрушилась часть квартир с первого по пятый этажи. В результате произошедшего пострадали три человека.
Следственные органы СК РФ по Астраханской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) и ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности). Сообщалось, что дом был признан аварийным с 2019 г.