Для жителей обрушившегося дома в Астрахани закупят квартиры

Обрушение части подъезда в доме в Астрахани произошло 28 июля. Среди причин назывались размытый фундамент и взрыв газа. МЧС России сообщало, что в здании также обрушилась часть квартир с первого по пятый этажи. В результате произошедшего пострадали три человека.