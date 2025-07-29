Суд в Москве оштрафовал Zoom на 79,6 млн рублей

5 марта суд Москвы уже оштрафовал Zoom на 15 млн руб., а также сервис стриминга Twitch на 13 млн руб. за похожие нарушения. В тот раз Zoom обвиняли в нарушении законодательства РФ в области персональных данных (ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ). По этой статье максимальный штраф составляет 18 млн руб., но суд ограничился суммой в 15 млн руб.