Суд в Москве оштрафовал Zoom на 79,6 млн рублей
Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы вынес решение оштрафовать компанию Zoom (Zoom Communication, Inc.) на 79,6 млн руб. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
Zoom был признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 3 ст. 13.49 КоАП РФ. Она касается неисполнения обязанностей, предусмотренных законодательством о деятельности иностранных лиц в интернете на территории России.
5 марта суд Москвы уже оштрафовал Zoom на 15 млн руб., а также сервис стриминга Twitch на 13 млн руб. за похожие нарушения. В тот раз Zoom обвиняли в нарушении законодательства РФ в области персональных данных (ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ). По этой статье максимальный штраф составляет 18 млн руб., но суд ограничился суммой в 15 млн руб.