Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Экспертиза обнаружила у блогера Щепихина смешанное расстройство личности

Ведомости

Экспертиза обнаружила у блогера Арега Щепихина, обвиняемого по статье об экстремизме, смешанное расстройство личности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Щепихин стал известен после появления видео с его задержанием неизвестными на Ярославском вокзале в Москве в начале июне. Блогер заявлял о своем похищении. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев пояснил, что так МВД задержало Щепихина из-за действий, оскорбляющих чувства верующих и унижающих достоинство группы лиц по признакам принадлежности к национальности и религии.

4 июня, на следующий день после событий на Ярославском вокзале, МВД России задержало шесть участников инцидента и начало проверку в отношении Щепихина для установления обстоятельств его действий и их правовой оценки. При проверке выяснилось, что Щепихин размещал в соцсетях видео с оскорблениями в адрес чеченцев.

Щепихина обвиняют по ч. 2 ст. 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети интернет) и п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по национальности с угрозой его применения).

6 июня Замоскворецкий райсуд Москвы отправил Щепихина в СИЗО на два месяца. 29 июля суд продлил арест блогеру сразу на полгода до 22 января 2026 г. В июле Росфинмониторинг включил Щепихина в перечень террористов и экстремистов. 

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных