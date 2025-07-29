Экспертиза обнаружила у блогера Щепихина смешанное расстройство личности
Экспертиза обнаружила у блогера Арега Щепихина, обвиняемого по статье об экстремизме, смешанное расстройство личности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на судебные материалы.
Щепихин стал известен после появления видео с его задержанием неизвестными на Ярославском вокзале в Москве в начале июне. Блогер заявлял о своем похищении. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев пояснил, что так МВД задержало Щепихина из-за действий, оскорбляющих чувства верующих и унижающих достоинство группы лиц по признакам принадлежности к национальности и религии.
4 июня, на следующий день после событий на Ярославском вокзале, МВД России задержало шесть участников инцидента и начало проверку в отношении Щепихина для установления обстоятельств его действий и их правовой оценки. При проверке выяснилось, что Щепихин размещал в соцсетях видео с оскорблениями в адрес чеченцев.
Щепихина обвиняют по ч. 2 ст. 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети интернет) и п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по национальности с угрозой его применения).
6 июня Замоскворецкий райсуд Москвы отправил Щепихина в СИЗО на два месяца. 29 июля суд продлил арест блогеру сразу на полгода до 22 января 2026 г. В июле Росфинмониторинг включил Щепихина в перечень террористов и экстремистов.