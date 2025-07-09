Росфинмониторинг внес блогера Щепихина в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг включил блогера Арега Щепихина, опубликовавшего ряд видео с оскорбительными высказываниями в адрес лиц чеченской национальности, в перечень террористов и экстремистов. Об этом свидетельствует база ведомства.
6 июня Замоскворецкий районный суд Москвы отправил Щепихина в СИЗО на два месяца. Его обвиняют по ч. 2 ст. 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети интернет) и п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по национальности с угрозой его применения).
3 июня в соцсетях появилось видео, на котором группа людей в штатском помещает мужчину в автомобиль и увозит с Ярославского вокзала в Москве. Из-за этого появились предположения о похищении. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев пояснил, что так МВД задержало Щепихина из-за действий, оскорбляющих чувства верующих и унижающих достоинство группы лиц по признакам принадлежности к национальности и религии.
4 июня МВД России задержало шесть участников событий на Ярославском вокзале и начало проверку в отношении Щепихина для установления обстоятельств его действий и их правовой оценки. На следующий день СК предъявил обвинения шести фигурантам инцидента по ст. 126 (похищение человека) и ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий).
Кроме того, следствие изучило видео Щепихина. Психолого-лингвистическое исследование обнаружило в его высказываниях признаки побуждения к совершению насильственных действий по отношению к группе лиц, выделяемой по национальному признаку, и их унижения. После этого было возбуждено дело по ч. 2 ст. 280 и п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ.