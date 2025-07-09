Росфинмониторинг внес блогера Щепихина в перечень террористов и экстремистов

3 июня в соцсетях появилось видео, на котором группа людей в штатском помещает мужчину в автомобиль и увозит с Ярославского вокзала в Москве. Из-за этого появились предположения о похищении. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев пояснил, что так МВД задержало Щепихина из-за действий, оскорбляющих чувства верующих и унижающих достоинство группы лиц по признакам принадлежности к национальности и религии.