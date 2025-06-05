СК возбудил дела о похищении и экстремизме после инцидента на вокзале в Москве
Шести фигурантам инцидента на Ярославском вокзале предъявлены обвинения за похищение и превышение должностных полномочий, сообщили в Telegram-канале Следственного комитета РФ.
Следователи намерены обратиться в Замоскворецкий районный суд Москвы с ходатайства об избрании меры пресечения. Сейчас продолжается активная работа с фигурантами дела, проводятся очные ставки.
Шести участникам инцидента предъявлены обвинения по ст. 126 УК РФ (похищение человека), ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий).
Коме того, следствие изучило видеозаписи похищенного блогера Арега Щепихина. Психолого-лингвистическое исследование выявило в его высказываниях признаки побуждения к совершению насильственных действий по отношению к группе лиц, выделяемой по национальному признаку, а также их унижения. После этого было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети «Интернет») и п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по национальности с угрозой его применения).
СК указало, что в ближайшее время блогеру будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
3 июня в соцсетях появилось видео, как несколько человек в штатском несут мужчину и помещают его в автомобиль, а потом увозят с Ярославского вокзала в Москве. Из-за этого возникли предположения о похищении. Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил, что это МВД задержало Щепихина из-за его публичных действий, оскорбляющих чувства верующих и унижающих достоинства группы лиц по признакам принадлежности к национальности и религии.