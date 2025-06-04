Власти Чечни опровергли «похищение» Арега Щепихина и сообщили о его задержании
МВД по Чеченской Республике задержало Арега Щепихина из-за его публичных действий, оскорбляющих чувства верующих (ст. 148 УК РФ) и унижающих достоинства группы лиц по признакам принадлежности к национальности и религии, сообщил в Telegram-канале министр региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
По данным главы ведомства, задержанный «открыто, публично и неоднократно призывал к этническим чисткам и нацизму, оскорблял религию и Бога, а также высказывал явно экстремистские взгляды». Дудаев отметил, что Щепихин был не «похищен», как утверждали некоторые Telegram-каналы, а задержан правоохранительными органами. Министр подчеркнул, что среди высказываний блогера были слова о намерении насиловать малолетних детей.
По предварительной информации следствия, Щепихину могут предъявить обвинения по ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности насильственного характера), ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ст. 276 УК РФ (оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ). МВД проводит проверку в отношении подозреваемого.
3 июня в соцсетях появилось видео, как несколько человек в штатском несут мужчину и помещают его в автомобиль, а потом увозят с Ярославского вокзала в Москве. Из-за этого возникли предположения о похищении.