Власти Чечни опровергли «похищение» Арега Щепихина и сообщили о его задержании

По данным главы ведомства, задержанный «открыто, публично и неоднократно призывал к этническим чисткам и нацизму, оскорблял религию и Бога, а также высказывал явно экстремистские взгляды». Дудаев отметил, что Щепихин был не «похищен», как утверждали некоторые Telegram-каналы, а задержан правоохранительными органами. Министр подчеркнул, что среди высказываний блогера были слова о намерении насиловать малолетних детей.