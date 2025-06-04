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Власти Чечни опровергли «похищение» Арега Щепихина и сообщили о его задержании

Ведомости

МВД по Чеченской Республике задержало Арега Щепихина из-за его публичных действий, оскорбляющих чувства верующих (ст. 148 УК РФ) и унижающих достоинства группы лиц по признакам принадлежности к национальности и религии, сообщил в Telegram-канале министр региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

По данным главы ведомства, задержанный «открыто, публично и неоднократно призывал к этническим чисткам и нацизму, оскорблял религию и Бога, а также высказывал явно экстремистские взгляды». Дудаев отметил, что Щепихин был не «похищен», как утверждали некоторые Telegram-каналы, а задержан правоохранительными органами. Министр подчеркнул, что среди высказываний блогера были слова о намерении насиловать малолетних детей.

По предварительной информации следствия, Щепихину могут предъявить обвинения по ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности насильственного характера), ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ст. 276 УК РФ (оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ). МВД проводит проверку в отношении подозреваемого.

3 июня в соцсетях появилось видео, как несколько человек в штатском несут мужчину и помещают его в автомобиль, а потом увозят с Ярославского вокзала в Москве. Из-за этого возникли предположения о похищении.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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