Суд отправил в СИЗО блогера Арега Щепихина по делу о разжигании ненависти

3 июня в соцсетях появилось видеозапись, как группа людей в штатском помещает мужчину в автомобиль и увозитт с Ярославского вокзала в Москве. Из-за этого возникли предположения о похищении. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил, что это МВД задержало Щепихина из-за действий, оскорбляющих чувства верующих и унижающих достоинство группы лиц по признакам принадлежности к национальности и религии.