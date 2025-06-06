Суд отправил в СИЗО блогера Арега Щепихина по делу о разжигании ненависти
Замоскворецкий районный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца блогера Арега Щепихина, опубликовавшего несколько видео с оскорбительными высказываниями в адрес лиц чеченской национальности. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
Щепихин обвиняется по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети интернет) и п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по национальности с угрозой его применения).
3 июня в соцсетях появилось видеозапись, как группа людей в штатском помещает мужчину в автомобиль и увозитт с Ярославского вокзала в Москве. Из-за этого возникли предположения о похищении. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил, что это МВД задержало Щепихина из-за действий, оскорбляющих чувства верующих и унижающих достоинство группы лиц по признакам принадлежности к национальности и религии.
4 июня МВД России сообщило о задержании шестерых участников событий на Ярославском вокзале. Ведомство также начало проверку в отношении Щепихина для установления обстоятельств его действий и их правовой оценки. 6 июня СК предъявил обвинения шести фигурантам инцидента по ст. 126 УК РФ (похищение человека) и ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий).
Следствие также изучило видеоролики Щепихина. Психолого-лингвистическое исследование выявило в его высказываниях признаки побуждения к совершению насильственных действий по отношению к группе лиц, выделяемой по национальному признаку, и их унижения. После этого было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ и п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ.