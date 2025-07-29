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Запорожская АЭС опровергла сообщения о повышении радиационного фона

Ведомости

Российская администрация Запорожской АЭС опровергла информацию о повышении радиационного фона. Это следует из сообщения в Telegram-канале станции.

«Информация о якобы повышенном радиационном фоне, распространяемая в отдельных пабликах и каналах, не соответствует действительности и является безосновательной», – говорится в сообщении.

Уровень гамма-фона составляет 0.09– 0.11 микрозиверт в час (мкЗв/час), что характерно для данной местности, уточнили в ЗАЭС.

ВС РФ взяли под контроль территории ЗАЭС и Энергодара в начале спецоперации, в конце февраля 2022 г. С того момента город и станция неоднократно подвергались обстрелам. 

25 июля этого года при обстреле вооруженными силами Украины (ВСУ) погибли два жителя Энергодара, сообщал глава региона Евгений Балицкий. 28 июля при атаке беспилотников пострадал двухлетний ребенок.

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