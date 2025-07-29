Запорожская АЭС опровергла сообщения о повышении радиационного фона
Российская администрация Запорожской АЭС опровергла информацию о повышении радиационного фона. Это следует из сообщения в Telegram-канале станции.
«Информация о якобы повышенном радиационном фоне, распространяемая в отдельных пабликах и каналах, не соответствует действительности и является безосновательной», – говорится в сообщении.
Уровень гамма-фона составляет 0.09– 0.11 микрозиверт в час (мкЗв/час), что характерно для данной местности, уточнили в ЗАЭС.
ВС РФ взяли под контроль территории ЗАЭС и Энергодара в начале спецоперации, в конце февраля 2022 г. С того момента город и станция неоднократно подвергались обстрелам.