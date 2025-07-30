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В Северо-Курильском районе объявили режим ЧС из-за цунами

Ведомости

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) был объявлен в Северо-Курильском районе Сахалинской области, где случилось землетрясение и цунами. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального правительства.

Решение было принято губернатором Валерием Лимаренко, который провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Ночью 30 июля на Камчатке произошло землетрясение, магнитуда которого, по разным оценкам, достигла 8,7. Объявлена тревога цунами. Сильное цунами наблюдалось на побережье Камчатки в Северо-Курильске. Из-за волны цунами частично затоплены порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие «Алаид». Население эвакуировано.

Фиксируется развитие мощного афтершокового процесса, который ощущается в Петропавловске-Камчатском. По данным камчатского филиала единой геофизической службы РАН, ощутимые афтершоки будут продолжаться не менее месяца.

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