Что известно о мощном землетрясении на Камчатке

По данным краевого управления МЧС России, в основном здания на Камчатке устояли при землетрясении, но у одного из детских садов, который находился на ремонте, обрушился фасад. Погибших и пострадавших нет. Управление также предупредило, что в результате землетрясения, произошедшего в акватории Тихого океана, возможен подход волны цунами высотой до 32 см к Алеутскому муниципальному округу, не более 20 см к Усть-Камчатскому муниципальному округу, а также не более 6 см к Петропавловск-Камчатскому городскому округу.