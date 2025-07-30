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Главная / Общество /

Что известно о мощном землетрясении на Камчатке

Магнитуда достигла 8,7, была объявлена опасность цунами
Инна Шульгина

Ночью 30 июля на Камчатке произошло мощнейшее землетрясение – его магнитуда по разным оценкам достигла 8,7. Об этом сообщается в Telegram-канале камчатского филиала единой геофизической службы РАН.

В 02:33 мск в Telegram-канале Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН сообщили, что землетрясение произошло в 149 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 17 км. Изначально магнитуда составляла 7,1.

В филиале единой геофизической службы РАН назвали землетрясение сильнейшим в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 г. Магнитуда по разным оценкам достигает 8.7. По предварительным оценкам, интенсивность сотрясений в Петропавловске-Камчатском составила не менее 6 баллов, что сильнее, чем фиксировалось 20 июля, но слабее, «чем можно было бы ожидать для такого события». В геофизической службе предположили, что это связано с особенностями очагового процесса.

Была объявлена тревога цунами. Сильное цунами наблюдалось на побережье Камчатки в Северо-Курильске. Кроме того, идет развитие сильного афтершокового процесса, который ощущается в Петропавловске-Камчатском. По данным службы ощутимые афтершоки будут продолжаться не менее месяца.

Подчеркивается, что следует ожидать сильных афтершоков с магнитудой до 7,5, которые способны вызвать колебания интенсивностью 5-6 баллов в Петропавловске-Камчатском, а также опасные цунами.

Специалисты не рекомендуют в ближайшее время посещать побережья Авачинского залива, особенно Халактырского пляжа, бухты Англичанка, озера Приливного и др. В настоящее время все оперативные службы КФ ФИЦ ЕГС РАН работают в режиме ЧС.

По данным краевого управления МЧС России, в основном здания на Камчатке устояли при землетрясении, но у одного из детских садов, который находился на ремонте, обрушился фасад. Погибших и пострадавших нет. Управление также предупредило, что в результате землетрясения, произошедшего в акватории Тихого океана, возможен подход волны цунами высотой до 32 см к Алеутскому муниципальному округу, не более 20 см к Усть-Камчатскому муниципальному округу, а также не более 6 см к Петропавловск-Камчатскому городскому округу.

Министр здравоохранения Камчатского края Олег Мельников сообщил, что при землетрясении есть пострадавшие, но обошлось без серьезных травм. Женщине, пострадавшей в здании Международного аэропорта Петропавловска-Камчатского (Елизово), оказана медицинская помощь, ее состояние удовлетворительное.

По данным Fox News, после землетрясения на Камчатке предупреждение о цунами было объявлено на всем западном побережье США, на Аляске и Гавайях.

По решению главы региона Владимира Солодова, в Петропавловске-Камчатском сокращен рабочий день.

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