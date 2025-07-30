Несколько китов выбросились на берег в Японии из-за цунами
Четыре кита были выброшены на берег у побережья Японии из-за волн цунами. Об этом сообщает The Times of India.
По данным Reuters, на большей части восточного побережья Японии была объявлена эвакуация. Вместе с тем, на Гавайях жителям прибрежных районов рекомендовали подняться на возвышенность или на уровень четвертого этажа и выше. Береговая охрана США приказала вывести суда из гаваней по мере приближения цунами.
Ночью 30 июля на Камчатке случилось мощнейшее землетрясение. Его магнитуда, по разным оценкам, достигла 8,7. Объявлена тревога цунами. Сильное цунами наблюдалось на побережье Камчатки в Северо-Курильске. Из-за волны цунами частично затоплены порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие «Алаид». Население эвакуировано. В Северо-Курильском районе Сахалинской области объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).
Фиксируется также развитие мощного афтершокового процесса, который ощущается в Петропавловске-Камчатском. По данным камчатского филиала единой геофизической службы РАН, ощутимые афтершоки будут продолжаться не менее месяца.