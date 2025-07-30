Несколько китов выбросились на берег в Японии из-за цунами

По данным Reuters, на большей части восточного побережья Японии была объявлена эвакуация. Вместе с тем, на Гавайях жителям прибрежных районов рекомендовали подняться на возвышенность или на уровень четвертого этажа и выше. Береговая охрана США приказала вывести суда из гаваней по мере приближения цунами.