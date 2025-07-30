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Власти Петропавловска-Камчатского после землетрясения ввели режим ЧС

Ведомости

Власти Петропавловска-Камчатского объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в городе после мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке и Сахалине. Об этом сообщил мэр города Евгений Беляев.

По его данным, сейчас все городские службы переведены в состояние повышенной готовности для ликвидации последствий стихийного бедствия.

В одном из детских садов обнаружено частичное обрушение фасада. Учреждение было закрыто на ремонт, поэтому никто не пострадал.

«В остальных учреждениях повреждения косметического характера, осыпание штукатурки, трещины, допустимые в подобных сейсмособытиях», – пояснил градоначальник.

Обследование жилых домов продолжается. По предварительным данным, в основном наблюдаются незначительные повреждения. В некоторых новостройках возникли перебои в работе лифтов, ситуацией занимаются специалисты.

Ночью 30 июля на Камчатке произошло одно из сильнейших землетрясений за последние десятилетия. Его магнитуда, по данным камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, достигла 8,7. Это самое мощное сейсмическое событие в регионе с 1952 г.

После землетрясения была объявлена тревога цунами. Сильное цунами наблюдалось на побережье Камчатки, в частности, в сахалинском Северо-Курильске. В Северо-Курильском был также объявлен режим ЧС.

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