Власти Петропавловска-Камчатского после землетрясения ввели режим ЧС

Ночью 30 июля на Камчатке произошло одно из сильнейших землетрясений за последние десятилетия. Его магнитуда, по данным камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, достигла 8,7. Это самое мощное сейсмическое событие в регионе с 1952 г.