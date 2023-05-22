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Главная / Общество /

Кремль объяснил, почему землетрясение на Камчатке не стало разрушительным

Песков отметил своевременную эвакуацию и сейсмоустойчивость зданий
Ведомости

Все системы оповещения о цунами сработали исправно, оперативно была организована эвакуация, сейсмоустойчивость зданий также себя показала, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Поэтому, слава Богу, нет никаких жертв. И поэтому, скажем так, технологическая подготовленность себя оправдала и показала на высоком уровне», – добавил он.

30 июля на Камчатке произошло мощнейшее землетрясение – его магнитуда по разным оценкам достигла 8,7. В филиале единой геофизической службы РАН назвали землетрясение сильнейшим в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 г. Была объявлена тревога цунами. Сильное цунами наблюдалось на побережье Камчатки в Северо-Курильске. Кроме того, идет развитие сильного афтершокового процесса, который ощущается в Петропавловске-Камчатском.

Что известно о мощном землетрясении на Камчатке

Общество

По данным краевого управления МЧС России, в основном здания на Камчатке устояли при землетрясении, но у одного из детских садов, который находился на ремонте, обрушился фасад. Министр здравоохранения Камчатского края Олег Мельников сообщил, что при землетрясении есть пострадавшие, но обошлось без серьезных травм.

Последствия сильнейшего за 70 лет землетрясения на Камчатке
Сильнейшее с 1952 г. землетрясение в Тихом океане недалеко от Камчатки произошло 30 июля около 11:30 по местному времени (2:30 по мск). Магнитуда достигала 8,7. Эпицентр, по данным регионального филиала Геофизической службы РАН, зафиксирован в 150 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 32 км. Позже о толчках сообщали в Сахалинской области, куда впоследствии обрушилась первая волна цунами. Некоторые районы оказались затоплены. Сейсмологи предупредили об афтершоках.
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Сильнейшее с 1952 г. землетрясение в Тихом океане недалеко от Камчатки произошло 30 июля около 11:30 по местному времени (2:30 по мск). Магнитуда достигала 8,7. Эпицентр, по данным регионального филиала Геофизической службы РАН, зафиксирован в 150 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 32 км. Позже о толчках сообщали в Сахалинской области, куда впоследствии обрушилась первая волна цунами. Некоторые районы оказались затоплены. Сейсмологи предупредили об афтершоках. / Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН / РИА Новости

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