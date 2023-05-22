Ведомости&

Кремль объяснил, почему землетрясение на Камчатке не стало разрушительнымПесков отметил своевременную эвакуацию и сейсмоустойчивость зданий
Все системы оповещения о цунами сработали исправно, оперативно была организована эвакуация, сейсмоустойчивость зданий также себя показала, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Поэтому, слава Богу, нет никаких жертв. И поэтому, скажем так, технологическая подготовленность себя оправдала и показала на высоком уровне», – добавил он.
30 июля на Камчатке произошло мощнейшее землетрясение – его магнитуда по разным оценкам достигла 8,7. В филиале единой геофизической службы РАН назвали землетрясение сильнейшим в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 г. Была объявлена тревога цунами. Сильное цунами наблюдалось на побережье Камчатки в Северо-Курильске. Кроме того, идет развитие сильного афтершокового процесса, который ощущается в Петропавловске-Камчатском.
По данным краевого управления МЧС России, в основном здания на Камчатке устояли при землетрясении, но у одного из детских садов, который находился на ремонте, обрушился фасад. Министр здравоохранения Камчатского края Олег Мельников сообщил, что при землетрясении есть пострадавшие, но обошлось без серьезных травм.