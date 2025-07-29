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Власти Индонезии объявили эвакуацию из прибрежных районов из-за угрозы цунами

Ведомости

Угроза цунами на фоне землетрясений в России возникла в Индонезии – власти объявили эвакуацию в прибрежных районах страны. Об этом сообщило Antara со ссылкой на агентство по смягчению последствий стихийных бедствий (BMKG).

Риски цунами установлены для острова Талауд, города Горонтало и Северной Хальмахеры. Могут пострадать и районы Маноквари, Раджа Ампат, Биак Нумфор, Супиори, Северный Соронг, Джаяпура и Сарми.

По сообщению Тихоокеанского центра предупреждения о цунами (PTWC), землетрясение представляет угрозу цунами для России, Японии, Аляски, Филиппин, Гавайев и Гуама.

Последствия сильнейшего за 70 лет землетрясения на Камчатке
Сильнейшее с 1952 г. землетрясение в Тихом океане недалеко от Камчатки произошло 30 июля около 11:30 по местному времени (2:30 по мск). Магнитуда достигала 8,7. Эпицентр, по данным регионального филиала Геофизической службы РАН, зафиксирован в 150 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 32 км. Позже о толчках сообщали в Сахалинской области, куда впоследствии обрушилась первая волна цунами. Некоторые районы оказались затоплены. Сейсмологи предупредили об афтершоках.
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Сильнейшее с 1952 г. землетрясение в Тихом океане недалеко от Камчатки произошло 30 июля около 11:30 по местному времени (2:30 по мск). Магнитуда достигала 8,7. Эпицентр, по данным регионального филиала Геофизической службы РАН, зафиксирован в 150 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 32 км. Позже о толчках сообщали в Сахалинской области, куда впоследствии обрушилась первая волна цунами. Некоторые районы оказались затоплены. Сейсмологи предупредили об афтершоках. / Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН / РИА Новости

30 июля предупреждение о цунами получили более 2 млн человек в Японии. Указание об эвакуации соответствует четвертому уровню опасности из пяти возможных. Жителей призвали пройти в убежища.

В ночь на 30 июля на Камчатке произошло одно из самых мощных землетрясений за последние десятилетия. Магнитуда достигла 8,7, что сделало его сильнейшим сейсмическим событием в регионе с 1952 г.

На побережье Камчатки в Северо-Курильске произошло сильное цунами, спровоцированное подземными толчками. Министр здравоохранения Камчатского края Олег Мельников сообщил, что при землетрясении есть пострадавшие, но обошлось без серьезных травм.

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