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Сильнейшее с 1952 г. землетрясение в Тихом океане недалеко от Камчатки произошло 30 июля около 11:30 по местному времени (2:30 по мск). Магнитуда достигала 8,7. Эпицентр, по данным регионального филиала Геофизической службы РАН, зафиксирован в 150 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 32 км. Позже о толчках сообщали в Сахалинской области, куда впоследствии обрушилась первая волна цунами. Некоторые районы оказались затоплены. Сейсмологи предупредили об афтершоках. / Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН / РИА Новости