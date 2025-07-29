Власти Индонезии объявили эвакуацию из прибрежных районов из-за угрозы цунами
Угроза цунами на фоне землетрясений в России возникла в Индонезии – власти объявили эвакуацию в прибрежных районах страны. Об этом сообщило Antara со ссылкой на агентство по смягчению последствий стихийных бедствий (BMKG).
Риски цунами установлены для острова Талауд, города Горонтало и Северной Хальмахеры. Могут пострадать и районы Маноквари, Раджа Ампат, Биак Нумфор, Супиори, Северный Соронг, Джаяпура и Сарми.
По сообщению Тихоокеанского центра предупреждения о цунами (PTWC), землетрясение представляет угрозу цунами для России, Японии, Аляски, Филиппин, Гавайев и Гуама.
30 июля предупреждение о цунами получили более 2 млн человек в Японии. Указание об эвакуации соответствует четвертому уровню опасности из пяти возможных. Жителей призвали пройти в убежища.
В ночь на 30 июля на Камчатке произошло одно из самых мощных землетрясений за последние десятилетия. Магнитуда достигла 8,7, что сделало его сильнейшим сейсмическим событием в регионе с 1952 г.
На побережье Камчатки в Северо-Курильске произошло сильное цунами, спровоцированное подземными толчками. Министр здравоохранения Камчатского края Олег Мельников сообщил, что при землетрясении есть пострадавшие, но обошлось без серьезных травм.