Больше 2 млн человек в Японии получили указание об эвакуации
Более 2 млн человек в Японии получили указание эвакуироваться в связи с угрозой цунами, вызванной мощным землетрясением на Камчатке. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пожарное управление министерства общенациональных дел страны.
Указание об эвакуации соответствует четвертому уровню опасности из пяти возможных. Этот уровень предполагает необходимость покинуть дома и переместиться в убежища, пока это еще возможно. Следующий, пятый уровень, означает экстренную необходимость спасения жизни.
Указания были распространены в 117 городах Японии, они затронули более 2 млн жителей.
По данным метеорологического управления Японии, цунами уже достигло берегов страны в 22 префектурах — от севера до юга.
Ночью 30 июля на Камчатке произошло одно из самых мощных землетрясений за последние десятилетия. Его магнитуда достигла 8,7, что сделало его сильнейшим сейсмическим событием в регионе с 1952 г., согласно данным филиала Единой геофизической службы РАН.
После землетрясения была объявлена тревога цунами. В настоящее время продолжается развитие мощного афтершокового процесса, который ощущается в Петропавловске-Камчатском. По прогнозам специалистов, он будет продолжаться не менее месяца. По последним данным, власти Петропавловска-Камчатского после землетрясения ввели режим ЧС. Все городские службы там переведены в состояние повышенной готовности для ликвидации последствий стихийного бедствия.