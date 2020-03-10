После землетрясения была объявлена тревога цунами. В настоящее время продолжается развитие мощного афтершокового процесса, который ощущается в Петропавловске-Камчатском. По прогнозам специалистов, он будет продолжаться не менее месяца. По последним данным, власти Петропавловска-Камчатского после землетрясения ввели режим ЧС. Все городские службы там переведены в состояние повышенной готовности для ликвидации последствий стихийного бедствия.