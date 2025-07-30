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На юге России установлен рекорд потребления электроэнергии в летний период

Ведомости

В Объединенной энергосистеме (ОЭС) юга установлен новый максимальный уровень потребления мощности в период экстремально высоких температур (ПЭВТ) в размере 21 345 МВт, говорится в Telegram-канале Системного оператора ЕЭС. Предыдущий рекорд зафиксирован 17 июля 2024 г., и он меньше на 219 МВт.

Абсолютный исторический максимум потребления мощности зафиксирован в энергосистеме Краснодарского края и Республики Адыгеи – 6 547 МВт. Предыдущий рекорд был на 439 МВт меньше.

В энергосистемах Кабардино-Балкарской Республики и Республики Северная Осетия – Алания зафиксированы максимумы в 348 МВт (+12 МВт) и 311 МВт (+13 МВт). В энергосистеме Республики Крым и Севастополя – 1 687 МВт (+85 МВт).

В сообщении отмечается, что среднесуточная температура воздуха в ОЭС юга за два летних месяца почти на 2 градуса ниже прошлогоднего показателя. Однако в ближайшие дни ожидается жаркая погода, что приведет к увеличению потребления электроэнергии.

В апреле Минэкономразвития анонсировало рост тарифов на электроэнергию на 12,6%. С июля 2026 г. рост тарифов на электроэнергию для населения составит 9,3%, с 2027 г. – 6,9%. В 2028 г. рост тарифов для населения, как ожидается, составит 4,9%.

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