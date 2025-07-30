На юге России установлен рекорд потребления электроэнергии в летний период

В апреле Минэкономразвития анонсировало рост тарифов на электроэнергию на 12,6%. С июля 2026 г. рост тарифов на электроэнергию для населения составит 9,3%, с 2027 г. – 6,9%. В 2028 г. рост тарифов для населения, как ожидается, составит 4,9%.