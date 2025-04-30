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Минэкономразвития анонсировало рост тарифов на электроэнергию на 12,6%

Ведомости

Тарифы на электроэнергию для россиян с июля будут проиндексированы на 12,6%. Это следует из прогноза социально-экономического развития от Минэкономразвития (есть в распоряжении «Ведомостей»).

С июля 2026 г. рост тарифов на электроэнергию для населения составит 9,3%, с 2027 г. – 6,9%. В 2028 г. рост тарифов для населения, как ожидается, составит 4,9%.

Рост тарифов на передачу электроэнергии по Единой энергетической системе России в 2026 и 2027 гг. оценивается в размере 12,1% и 9,3% соответственно, сетевых компаний – 9,8% и 6,3%. Рост тарифов по энергосистеме на 2028 г. составит 4,3%, тарифы сетевых компаний вырастут на 4,2%.

В феврале правительство разрешило региональным властям снижать тариф за электричество для людей, живущих «в жилых или садовых домах» с электроотоплением при условии, что их жилище не газифицировано. Уточнялось, что это возможно в период отопительного сезона.

До этого льготой могли воспользоваться только жители регионов, газификация которых составляет менее 5%, – Забайкальский край, Бурятия, Тува, Хакасия и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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