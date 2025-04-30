Минэкономразвития анонсировало рост тарифов на электроэнергию на 12,6%
Тарифы на электроэнергию для россиян с июля будут проиндексированы на 12,6%. Это следует из прогноза социально-экономического развития от Минэкономразвития (есть в распоряжении «Ведомостей»).
С июля 2026 г. рост тарифов на электроэнергию для населения составит 9,3%, с 2027 г. – 6,9%. В 2028 г. рост тарифов для населения, как ожидается, составит 4,9%.
Рост тарифов на передачу электроэнергии по Единой энергетической системе России в 2026 и 2027 гг. оценивается в размере 12,1% и 9,3% соответственно, сетевых компаний – 9,8% и 6,3%. Рост тарифов по энергосистеме на 2028 г. составит 4,3%, тарифы сетевых компаний вырастут на 4,2%.
В феврале правительство разрешило региональным властям снижать тариф за электричество для людей, живущих «в жилых или садовых домах» с электроотоплением при условии, что их жилище не газифицировано. Уточнялось, что это возможно в период отопительного сезона.
До этого льготой могли воспользоваться только жители регионов, газификация которых составляет менее 5%, – Забайкальский край, Бурятия, Тува, Хакасия и др.