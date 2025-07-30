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Главная / Общество /

В Госдуме предложили обязать мигрантов проходить верификацию на сайтах знакомств

Ведомости

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») направил обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением разработать механизм обязательной цифровой верификации иностранных граждан при регистрации на онлайн-сервисах знакомств. Об этом сообщают «РИА Новости».

Даванков предлагает использовать данные «Цифрового профиля иностранного гражданина» - системы, которая, по его словам, открывает широкие возможности для идентификации пользователей на интернет-платформах, включая сервисы онлайн-знакомств.

Парламентарий подчеркнул, что отсутствие обязательной идентификации на таких площадках создает риски совершения преступлений. Несмотря на то что отдельной статистики по правонарушениям на дейтинг-платформах не ведется, он отметил, что в контексте общего роста преступности среди иностранных граждан вопрос требует дополнительного регулирования.

По мнению Даванкова, предлагаемая мера повысит уровень безопасности российских пользователей, позволит правоохранительным органам быстрее идентифицировать нарушителей и обеспечит прозрачность участия иностранных граждан в онлайн-знакомствах.

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях также законопроект, который расширяет перечень оснований для лишения приобретенного гражданства. В него вошли убийство, изнасилование, развратные действия по отношению к детям, вовлечение их в занятие проституцией, а также изготовление и оборот порнографических материалов с изображениями несовершеннолетних. Кроме того, гражданства лишат за принуждение ребенка к действиям сексуального характера, организацию незаконной миграции и преступления по экстремистским мотивам.

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