В Госдуме предложили обязать мигрантов проходить верификацию на сайтах знакомств

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях также законопроект, который расширяет перечень оснований для лишения приобретенного гражданства. В него вошли убийство, изнасилование, развратные действия по отношению к детям, вовлечение их в занятие проституцией, а также изготовление и оборот порнографических материалов с изображениями несовершеннолетних. Кроме того, гражданства лишат за принуждение ребенка к действиям сексуального характера, организацию незаконной миграции и преступления по экстремистским мотивам.