19 подземных толчков зафиксировали на Камчатке менее чем за два часа

30 июля на Камчатке произошло землетрясение. В филиале Единой геофизической службы РАН его назвали сильнейшим в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 г. В регионе объявили угрозу цунами, после этого сильное цунами обрушилось на побережье Камчатки в Северо-Курильске. Затем подземный толчок магнитудой 8,8 в геологической службе США (USGS) назвали одним из крупнейших в мире с 1900 г.