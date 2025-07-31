19 подземных толчков зафиксировали на Камчатке менее чем за два часа
В период с 22:04 до 23:59 мск 30 июля на Камчатке произошло 19 землетрясений магнитудой до 5,7, следует из данных в Telegram-канале местного филиала Единой геофизической службы РАН.
Магнитуда первого толчка была на уровне 4,5. Этот же показатель при следующих нескольких землетрясениях варьировался от 5,2 до 5,6, а затем опустился до 4,7-4,8. Наиболее сильный толчок магнитудой 5,7 служба зафиксировала около 22:54 мск. Магнитуда дальнейших землетрясений не поднималась выше 5,3.
30 июля на Камчатке произошло землетрясение. В филиале Единой геофизической службы РАН его назвали сильнейшим в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 г. В регионе объявили угрозу цунами, после этого сильное цунами обрушилось на побережье Камчатки в Северо-Курильске. Затем подземный толчок магнитудой 8,8 в геологической службе США (USGS) назвали одним из крупнейших в мире с 1900 г.