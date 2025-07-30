USGS: землетрясение на Камчатке стало одним из сильнейших с 1900 года

30 июля на Камчатке произошло землетрясение, которое в филиале Единой геофизической службы РАН назвали сильнейшим в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 г. В регионе объявили угрозу цунами, после этого сильное цунами обрушилось на побережье Камчатки в Северо-Курильске. Также шло развитие афтершокового процесса, который ощущался в Петропавловске-Камчатском.