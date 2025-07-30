USGS: землетрясение на Камчатке стало одним из сильнейших с 1900 года
Землетрясение на Камчатке стало одним из крупнейших с 1900 г., сообщила геологическая служба США (USGS). Его магнитуда составила 8,8.
В службе также добавили, что уровень землетрясения является мощнейшим после такого же происшествия в Японии. В 2011 г. его магнитуда была зафиксирована на уровне 9,0.
30 июля на Камчатке произошло землетрясение, которое в филиале Единой геофизической службы РАН назвали сильнейшим в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 г. В регионе объявили угрозу цунами, после этого сильное цунами обрушилось на побережье Камчатки в Северо-Курильске. Также шло развитие афтершокового процесса, который ощущался в Петропавловске-Камчатском.
После пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что благодаря технологической подготовленности жертв после цунами и землетрясения не оказалось. По его словам, все системы оповещения сработали исправно, людей эвакуировали. На высоком уровне себя показала сейсмоустойчивость зданий.