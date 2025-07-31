Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Волгограда
В аэропорту Волгограда введены ограничения на выпуск и прием самолетов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Публикация появилась в его Telegram-канале в 00:01 мск 31 июля.
Кореняко отметил, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов пассажирских воздушных судов. Последний раз ограничения вводились в этой авиагавани в ночь на 27 июля.
30 июля Минобороны РФ сообщало, что за сутки российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 133 украинских беспилотника, а также уничтожили две управляемые авиационные бомбы. Всего с начала спецоперации ВС РФ ликвидировали 73 522 БПЛА противника.