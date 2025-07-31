Рейсы с Камчатки в Северо-Курильск отменили или задержали

30 июля на Камчатке произошло землетрясение, его магнитуда достигала 8,8. Оно стало сильнейшим в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 г., по данным филиала Единой геофизической службы РАН и одним из мощнейших в мире с 1900 г., по сообщению геологической службы США (USGS). В регионе объявили угрозу цунами, после этого сильное цунами обрушилось на побережье Камчатки в Северо-Курильске. В период с 22:04 до 23:59 мск было зафиксировано 19 землетрясений магнитудой до 5,7.