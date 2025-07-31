В Пензе приостанавливали движение транспорта из-за сигнала «Воздушная опасность»
Власти приняли решение о приостановке движения общественного транспорта в Пензе на время действия режима «Воздушная опасность». Об этом сообщило министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области.
По данным ведомства, сейчас вносятся изменения в схему движения общественного транспорта. Обновленная схема будут доведена дополнительно после отмены воздушной тревоги. Работа Пензенского автовокзала приостановлена. Пассажиров и персонал эвакуировали.
О введении режима «Воздушная опасность» в Пензе написал в Telegram-канале губернатор региона Олег Мельниченко. Он напомнил, что жителям необходимо отойти от окон и не пользоваться лифтом. Тем, кто находится на улице, рекомендуется зайти в ближайшее здание, паркинг, подземный переход или укрытие. В безопасном месте нужно оставаться до отбоя сигнала.
В 09:59 Мельниченко объявил об отмене режима «Воздушная опасность». Губернатор уточнил, что в Пензе возобновляется движение общественного транспорта. При этом ограничения мобильного интернета продолжают действовать и сохраняется режим «Беспилотная опасность».
31 июля Минобороны России сообщило, что ночью системы противовоздушной обороны сбили 32 украинских БПЛА над шестью российскими регионами. Атаки были отражены в Волгоградской, Воронежской, Белгородской, Тамбовской и Ростовской областях, а также в Крыму.