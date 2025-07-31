В Пензе приостанавливали движение транспорта из-за сигнала «Воздушная опасность»

О введении режима «Воздушная опасность» в Пензе написал в Telegram-канале губернатор региона Олег Мельниченко. Он напомнил, что жителям необходимо отойти от окон и не пользоваться лифтом. Тем, кто находится на улице, рекомендуется зайти в ближайшее здание, паркинг, подземный переход или укрытие. В безопасном месте нужно оставаться до отбоя сигнала.