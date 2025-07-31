«Ангара» отменит часть рейсов из-за аннулирования сертификата на техобслуживание
Авиакомпания «Ангара» в связи с аннулированием Росавиацией сертификата на техническое обслуживание авиатехники отменит часть рейсов и допускает задержки выполнения вылетов. Об этом сообщается на странице авиаперевозчика во «В контакте».
В авиакомпании уточнили, что «Ангара» продолжит выполнять полеты. Для обеспечения предполетного технического обслуживания самолетов будут привлечены сертифицированные сторонние организации. Пассажиры, рейсы которых будут задержаны или отменены, могут получить полный возврат стоимости билетов. Обязательства перед клиентами сохраняются в полном объеме.
30 июля Росавиация аннулировала сертификат «Ангары», позволявший специалистам авиакомпании выполнять техническое обслуживание самолетов и их компонентов. Решение было принято после внеплановой проверки перевозчика, которую провел Ространснадзор со специалистами Росавиации. Ведомство выявило нарушения в работе «Ангары». В частности, документация оформлялась без выполнения работ, а необходимые инструменты и оборудование не применялись.
Документ также позволял специалистам перевозчика выполнять работы по оперативному и периодическому техническому обслуживанию самолетов. Теперь обслуживание авиатехники авиакомпании возможно только через сторонние сертифицированные компании.
Утром 24 июля самолет Ан-24 «Ангары» потерпел крушение в Амурской области при повторном заходе на посадку в аэропорт Тынды. На борту лайнера были 43 пассажира и шесть членов экипажа, все они погибли. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности полетов, приведшему к гибели пассажиров и экипажа (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Рассматриваются две основные версии трагедии: техническая неисправность и человеческий фактор.