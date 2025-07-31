«Ангара» отменит часть рейсов из-за аннулирования сертификата на техобслуживание

Утром 24 июля самолет Ан-24 «Ангары» потерпел крушение в Амурской области при повторном заходе на посадку в аэропорт Тынды. На борту лайнера были 43 пассажира и шесть членов экипажа, все они погибли. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности полетов, приведшему к гибели пассажиров и экипажа (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Рассматриваются две основные версии трагедии: техническая неисправность и человеческий фактор.