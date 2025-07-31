Экс-гендиректор VK Борис Добродеев возглавил игровую студию «Леста»

Новый гендиректор рассказал, что «Леста» собирается выпускать обновления и готовится к запуску новых проектов. В приоритете компании стоит агрессивный наем и сохранение общественных инициатив, сказал Добродеев. Он также анонсировал новые изменения, связанные с празднованием 15-летия «Мира танков» в августе.