Экс-гендиректор VK Борис Добродеев возглавил игровую студию «Леста»
Добродеев стал генеральным директором компании АО «Айти технологии». Сейчас под управлением юрлица находятся ООО «Леста», ООО «Леста геймс Москва», ООО «Леста геймс Эдженси».
Новый гендиректор рассказал, что «Леста» собирается выпускать обновления и готовится к запуску новых проектов. В приоритете компании стоит агрессивный наем и сохранение общественных инициатив, сказал Добродеев. Он также анонсировал новые изменения, связанные с празднованием 15-летия «Мира танков» в августе.
Добродеев возглавлял социальную сеть «В контакте» с 2014 г. после ухода основателя соцсети Павла Дурова и до 2021 г., когда сеть вошла в состав акционеров VK «Газпром-медиа холдинга».
Бывшим владельцам «Лесты» Малику Хатажаеву и собственнику Wargaming Виктору Кислому Генпрокуратура предъявила обвинения в том, что они занимались закупкой снаряжения для вооруженных сил Украины (ВСУ). В середине апреля суд наложил обеспечительные аресты на активы трех российских юрлиц компании. Затем активы «Лесты» перешли в собственность России.