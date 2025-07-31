Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Экс-гендиректор VK Борис Добродеев возглавил игровую студию «Леста»

Ведомости

Экс-гендиректор VK Борис Добродеев возглавил игровую студию «Леста», издающую игры «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz, сообщило РБК.

Добродеев стал генеральным директором компании АО «Айти технологии». Сейчас под управлением юрлица находятся ООО «Леста», ООО «Леста геймс Москва», ООО «Леста геймс Эдженси».

Новый гендиректор рассказал, что «Леста» собирается выпускать обновления и готовится к запуску новых проектов. В приоритете компании стоит агрессивный наем и сохранение общественных инициатив, сказал Добродеев. Он также анонсировал новые изменения, связанные с празднованием 15-летия «Мира танков» в августе.

Добродеев возглавлял социальную сеть «В контакте» с 2014 г. после ухода основателя соцсети Павла Дурова и до 2021 г., когда сеть вошла в состав акционеров VK «Газпром-медиа холдинга».

Бывшим владельцам «Лесты» Малику Хатажаеву и собственнику Wargaming Виктору Кислому Генпрокуратура предъявила обвинения в том, что они занимались закупкой снаряжения для вооруженных сил Украины (ВСУ). В середине апреля суд наложил обеспечительные аресты на активы трех российских юрлиц компании. Затем активы «Лесты» перешли в собственность России.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных