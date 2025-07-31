Генпрокуратура обратилась с новым иском к издателю игры «Мир танков»В июне по решению суда деятельность экс-владельца разработчика игр «Леста игры» была признана экстремистской
Кунцевский районный суд Москвы зарегистрировал новое исковое заявление от Генпрокуратуры к бывшему владельцу российского разработчика игр «Леста игры» Малику Хатажаеву и собственнику Wargaming Виктору Кислому, обнаружили в судебной картотеке «Ведомости». В начале июня другой московский суд также по требованию надзорного ведомства передал государству 100% долей в уставном капитале трех российских юрлиц петербургской игровой студии и издателя игр «Мир танков» и «Мир кораблей» (разработчик «Леста игры»), а деятельность Хатажаева и Кислого признал экстремистской и запретил на территории России.
Новый иск был подан 28 июля к пяти ответчикам. Кроме Хатажаева и Кислого, там заявлены еще два физических лица и ООО «Эджцентр». Суть исковых требований пока не раскрывается. Генеральный директор «Эджцентра» Тимофей Савин заявил «Ведомостям», что на данный момент они находятся на стадии изучения претензий. «Компания продолжает работать в штатном режиме и выполняет все свои обязательства», – сказал Савин. В пресс-службе «Лесты», в свою очередь, сообщили, что не комментируют действия правоохранительных органов. «Ни игры «Лесты», ни работа компании не затронуты данным иском», – заверили там.
Один из собеседников «Ведомостей», близких к судебному разбирательству, предположил, что исковое заявление может быть скорее «техническим».
После июньского решения по делу «Лесты» о передаче активов в доход государства, писали «Ведомости», пользователей игры успокоили: решение суда не распространяется на саму группу компаний, ее контрагентов и клиентов, включая пользователей компьютерных игр. «Пользователям «Мира танков», «Мира кораблей» и других продуктов «Леста игр» беспокоиться не о чем. Они не могут быть обвинены в поддержке ВСУ или экстремизме за то, что совершали внутриигровые покупки», – подтвердил тогда первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в своем Telegram-канале. В начале июля в регистрационных документах появилась запись, что компании «Леста», «Леста геймс эдженси» и «Леста геймс Москва» перешли в собственность России.
«Леста игры», в управлении которых находятся проекты «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz, ранее входили в состав разработчика и издателя видеоигр Wargaming. Это основанное в 1998 г. белорусским предпринимателем Кислым издательство после начала спецоперации объявило об уходе из России и Белоруссии. Российская часть бизнеса перешла к «Лесте», а игры World of Tanks и World of Warships получили русифицированные названия. Владельцем 99% ООО «Леста» выступал его основатель Хатажаев, который получил свою долю напрямую от Wargaming. Оставшийся 1% принадлежал ООО «Леста геймс эдженси», которое, как и ООО «Леста геймс Москва», находилось в собственности ООО «Леста». В сентябре 2022 г. Хатажаев переоформлял свою долю на китайскую Lesta Hong Kong Limited, но в октябре 2024-го вернул себе. Тогда в студии объяснили данное решение тем, что группа компаний рассматривает рынок России как приоритетное направление деятельности.
Но решением Таганского суда 4 июня 2025 г. было установлено, что Кислый и Хатажаев финансировали фонды, занимающиеся закупкой снаряжения для ВСУ. Претензии Генпрокуратуры были связаны с гонконгским офшором, через который предположительно проводились операции в пользу ВСУ. В исковых требованиях надзорного ведомства указывалось, что Хатажаев и Кислый составляют экстремистское объединение и осуществляют соответствующую деятельность. К иску были приложены публикации с заголовками вроде: «Wargaming запустила благотворительный проект с украинским контентом в играх для сбора на реанимобили» и проч. В середине апреля суд наложил обеспечительные аресты на активы трех российских юрлиц компании.