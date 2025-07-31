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Главная / Общество /

Посольство РФ в Швеции опровергло фейки о «депортации» детей из Донбасса

Ведомости

Опубликованная в шведской газете Dagens Nyheter информация о якобы массовой депортации украинских детей с территории Донбасса является ложной, заявило российское посольство в Швеции в своем Telegram-канале.

«Утверждение о 35 000 "депортированных" детях не имеет ничего общего с реальностью. Это подтверждает и украинская сторона, которая в итоге передала российским представителям список лишь из 339 детей», – говорится в официальном комментарии, опубликованном посольством.

По данным, предоставленным помощником президента РФ Владимиром Мединским, часть этих детей уже вернулась на Украину, некоторые вовсе не находились в России, а около 50 человек из списка оказались взрослыми. Кроме того, случаи «похищения» не раз опровергались – дети позже обнаруживались в европейских странах.

В диппредставительстве также подчеркнули, что, в отличие от Киева, который, по утверждению Москвы, регулярно нарушает гуманитарное право, Россия занимается эвакуацией детей от обстрелов и их воссоединением с семьями. Эта работа ведется при участии Международного комитета Красного Креста, Катара и Ватикана.

По последним данным посольства, 101 украинский ребенок из 81 семьи был воссоединен с родственниками, еще 22 ребенка из 15 семей вернулись в Россию.

23 июля прошел третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле. Тогда Москва передала Киеву список российских детей, которые, по имеющейся информации, находятся на территории Украины, а также в странах Европейского союза. Во время третьего раунда переговоров Москва поставила вопрос о необходимости их возвращения.

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