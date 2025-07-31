Посольство РФ в Швеции опровергло фейки о «депортации» детей из Донбасса

По данным, предоставленным помощником президента РФ Владимиром Мединским, часть этих детей уже вернулась на Украину, некоторые вовсе не находились в России, а около 50 человек из списка оказались взрослыми. Кроме того, случаи «похищения» не раз опровергались – дети позже обнаруживались в европейских странах.