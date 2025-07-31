Путин подписал закон о запрете фильмов, дискредитирующих традиционные ценности
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий отказ в выдаче прокатного удостоверения для фильмов, содержащих материалы, дискредитирующие или отрицающие традиционные российские духовно-нравственные ценности. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, Минкульт РФ наделяется полномочиями отказывать в выдаче прокатного удостоверения на этом основании, а также вносить изменения в уже выданные удостоверения – в частности, при необходимости актуализировать информацию о запрете или ограничении распространения фильмов среди детей.
Показ или прокат фильма с нарушением таких изменений приравнивается к демонстрации ленты без прокатного удостоверения.
Закон также расширяет понятие «показ фильма»: теперь под ним подразумевается не только демонстрация в кинотеатрах, но и распространение через аудиовизуальные онлайн-сервисы.
Владельцы таких онлайн-платформ, предоставляющих доступ к фильмам за плату или при просмотре рекламы и имеющих более 100 000 российских пользователей в сутки, обязаны блокировать доступ к материалам, содержащим запрещенный контент, по требованию Роскомнадзора – в течение 24 часов.
Аналогичные обязанности возлагаются и на владельцев социальных сетей с аудиторией более 500 000 пользователей в России. В случае размещения пользователем спорного видеоконтента платформа должна в течение суток ограничить к нему доступ, если Минкультуры приняло решение об отказе в выдаче или отзыве прокатного удостоверения.
Закон вступит в силу с 1 марта 2026 г. Как сообщали «Ведомостям» в Минкульте, после принятия Госдумой 22 июля закона о защите традиционных ценностей в киноиндустрии будут также разработаны дополнительные документы, позволяющие определить порядок выдачи заключений о фильмах и взаимодействия Министерства культуры с Роскомнадзором в этой связи.