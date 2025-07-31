Путин подписал закон о запрете фильмов, дискредитирующих традиционные ценности

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 г. Как сообщали «Ведомостям» в Минкульте, после принятия Госдумой 22 июля закона о защите традиционных ценностей в киноиндустрии будут также разработаны дополнительные документы, позволяющие определить порядок выдачи заключений о фильмах и взаимодействия Министерства культуры с Роскомнадзором в этой связи.