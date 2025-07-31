Землетрясение магнитудой 4,4 балла произошло в Южной Калифорнии
31 июля в 9:32 утра по местному времени (19:32 мск) в Южной Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 4,4. Об этом сообщает Daily News со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).
Эпицентр подземных толчков находился к западу от города Маской и к северу от Сан-Бернардино, на глубине 5,3 км.
Известно, что в некоторых районах землетрясение длилось всего несколько секунд и ощущалось незначительно. В других местах толчки продолжались дольше, вызвав беспокойство у местных жителей.
Землетрясение магнитудой 4,4 обычно не приводит к серьезным разрушениям.
Ночью 30 июля на Камчатке произошло одно из самых мощных землетрясений за последние десятилетия. Магнитуда достигла 8,8, что сделало его сильнейшим сейсмическим событием в регионе с 1952 г. Подземные толчки спровоцировали сильное цунами в районе Северо-Курильска.