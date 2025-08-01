Аксенов: Крым может восстановить снесенный в Азербайджане памятник Айвазовскому
Власти Крыма готовы принять разрушенный в Азербайджане памятник русскому художнику Ивану Айвазовскому. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Иван Константинович – наш земляк, он очень много сделал для Крыма. Мы готовы принять разрушенный памятник, восстановить его и установить на достойном месте», – написал он в Telegram.
Аксенов заявил, что «война с памятникам не красит никого, какими бы мотивами подобные действия ни оправдывались». Глава Крыма добавил, что памятники, связанные с русской историей и культурой, не надо крушить: «Лучше отдайте нам».
30 июля стало известно, что в Ханкенди (армянское название – Степанакерт) снесли памятник Айвазовскому. Снос произошел в день рождения художника 29 июля. «Sputnik Армения» предположил, что снос памятника связан с противостоянием «армянскому культурному присутствию в Карабахе». Автором памятника является российский скульптор Салават Щербаков.
В МИД Азербайджана 1 августа заявили, что установка памятника художнику была незаконной. Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде уточнил, что «никто не ликвидирует российскую культуру в Азербайджане», а в стране функционируют русский театр, школы с русским языком обучения, издания на русском языке.