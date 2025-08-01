Синоптик Леус: первая декада августа в Москве ожидается очень теплой

Наиболее холодным днем стал 6 июля, когда температура опустилась до +11,1 градуса. Самыми жаркими днями стали 11 и 12 июля, когда воздух прогревался до +34,6. В один из этих дней, 12 июля, был установлен суточный рекорд тепла. Еще один рекорд был обновлен 10 июля, когда столбик термометра достиг +33,9 градуса.