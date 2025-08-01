Синоптик Леус: первая декада августа в Москве ожидается очень теплой
Большая часть первой декады августа ожидается очень теплой. Об этом сообщил ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По его словам, по климатическим данным, средняя температура воздуха в августе обычно составляет +17,6 градуса, а количество осадков достигает 78 мм. Но долгосрочный прогноз на август 2025 г. указывает, что последний летний месяц продолжит теплые тенденции июля. Средняя температура воздуха окажется на 1-2 градуса выше нормы, а уровень осадков составит от 70 до 95 мм.
А вот ближе к началу второй декады августа похолодает, и температура на несколько дней опустится ниже климатической нормы.
«И только во второй половине месяца показания термометров вернутся в рамки климата и в отдельные дни даже будут превышать ее», – пояснил синоптик.
Также он подвел итоги прошедшего июля. Закончившийся месяц был заметно теплее обычного. Средняя температура воздуха составила +21,7 градуса, что на 2 градуса выше климатической нормы. Этот результат позволил нынешнему июлю занять седьмое место среди самых теплых июлей в XXI в.
Наиболее холодным днем стал 6 июля, когда температура опустилась до +11,1 градуса. Самыми жаркими днями стали 11 и 12 июля, когда воздух прогревался до +34,6. В один из этих дней, 12 июля, был установлен суточный рекорд тепла. Еще один рекорд был обновлен 10 июля, когда столбик термометра достиг +33,9 градуса.