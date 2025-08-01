На Дальнем Востоке построят две крупнейшие солнечные электростанции по 600 МВт

На Дальнем Востоке построят две крупнейшие солнечные электростанции мощностью 600 МВт. Такое право по итогам дополнительного конкурсного отбора проектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) получила компания «СЭР ДВ» (входит в периметр «Хевел»). Об этом пишет ТАСС.



Новые станции будут построены на отечественном оборудовании, генерация будет обеспечена двухсторонними солнечными модулями из Чувашии. Также в стране локализовано производство кремниевых пластин, фотоэлектрических преобразователей, инверторов, распределительных трансформаторных подстанций, кабельной продукции, ультратонкого стекла, добавили в компании.