В Китае гуманоидный робот поступил в аспирантуру по драматургии и кино

Xueba 01 стал известен еще до поступления – ранняя версия робота заняла третье место в первом в мире полумарафоне среди гуманоидов. По данным издания Shangguan News, рост робота составляет 1,75 м, вес – около 30 кг. Он способен к физическому взаимодействию с людьми и оснащен технологиями, позволяющими адаптироваться к сложным социальным и творческим задачам. Разработчики подчеркивают, что проект направлен на исследование возможностей взаимодействия ИИ и человеческого творчества, в том числе в киноиндустрии и театре.