В Китае гуманоидный робот поступил в аспирантуру по драматургии и кино
Впервые в истории Китая робот-гуманоид был официально зачислен в аспирантуру по специальности «драматургия и кино», сообщает South China Morning Post.
Робот под именем Xueba 01 был разработан Шанхайским университетом науки и технологий совместно с компанией DroidUp Robotics. Его имя символично: «сюэба» в китайском сленге означает «отличник» – ученик с выдающимися знаниями и результатами.
Xueba 01 стал известен еще до поступления – ранняя версия робота заняла третье место в первом в мире полумарафоне среди гуманоидов. По данным издания Shangguan News, рост робота составляет 1,75 м, вес – около 30 кг. Он способен к физическому взаимодействию с людьми и оснащен технологиями, позволяющими адаптироваться к сложным социальным и творческим задачам. Разработчики подчеркивают, что проект направлен на исследование возможностей взаимодействия ИИ и человеческого творчества, в том числе в киноиндустрии и театре.
В июле 2024 г. генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что в 2025 г. у Tesla появятся человекоподобные роботы для внутреннего использования, а уже в 2026 г. компания намерена начать их массовое производство.