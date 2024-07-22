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Tesla начнет массовое производство человекоподобных роботов в 2026 году

Ведомости

В 2025 г. у Tesla появятся человекоподобные роботы для внутреннего пользования, а уже в 2026 г. компания намерена начать их массовое производство. Об этом заявил генеральный директор Tesla Илон Маск.

«В следующем году у Tesla появятся действительно полезные человекоподобные роботы в небольшом количестве для внутреннего использования Tesla, и, как мы надеемся, массовое производство для других компаний начнется в 2026 г.», – написал он в X.

Tesla представила своего первого человекоподобного робота, известного под внутренним названием Optimus, весной 2022 г. Тогда же Маск заявил, что производство таких машин «потенциально может стать более значительным, чем автомобильный бизнес [Tesla]» и поможет справиться с нехваткой рабочей силы.

Такие роботы будут оснащены системой искусственного интеллекта, а также набором датчиков, применяемых в электромобилях Tesla. Вместо лица у них будет монитор для отображения полезной информации. Маск ожидает, что в 2040-х гг. число роботов-гуманоидов достигнет 1 млрд «при условии, что основы цивилизации будут стабильными».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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