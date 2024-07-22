Tesla начнет массовое производство человекоподобных роботов в 2026 году
В 2025 г. у Tesla появятся человекоподобные роботы для внутреннего пользования, а уже в 2026 г. компания намерена начать их массовое производство. Об этом заявил генеральный директор Tesla Илон Маск.
«В следующем году у Tesla появятся действительно полезные человекоподобные роботы в небольшом количестве для внутреннего использования Tesla, и, как мы надеемся, массовое производство для других компаний начнется в 2026 г.», – написал он в X.
Tesla представила своего первого человекоподобного робота, известного под внутренним названием Optimus, весной 2022 г. Тогда же Маск заявил, что производство таких машин «потенциально может стать более значительным, чем автомобильный бизнес [Tesla]» и поможет справиться с нехваткой рабочей силы.
Такие роботы будут оснащены системой искусственного интеллекта, а также набором датчиков, применяемых в электромобилях Tesla. Вместо лица у них будет монитор для отображения полезной информации. Маск ожидает, что в 2040-х гг. число роботов-гуманоидов достигнет 1 млрд «при условии, что основы цивилизации будут стабильными».