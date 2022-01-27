Маск рассказал о внедрении роботов-гуманоидов на предприятиях Tesla
Человекоподобные роботы разработки Tesla, известные под внутренним названием Optimus, станут самой значимой разработкой компании в текущем году. Об этом заявил глава и основатель Tesla Илон Маск в ходе видеоконференции с инвесторами.
Бизнесмен также заявил, что со временем производство роботов «в потенциале может стать более значительным, чем автомобильный бизнес [Tesla]» и поможет справиться с нехваткой рабочей силы. По его словам, первое применение серийные роботы найдут на предприятиях Tesla. Например, их можно будет использовать для транспортировки запчастей внутри завода.
Изначально планировалось, что новая разработка будет запущена в серийное производство уже в 2022 г., однако Маск сообщил инвесторам, что эти планы переносятся на 2023 г. Робот был впервые представлен в августе прошлого года на организованном Tesla «Дне искусственного интеллекта». Тогда предприниматель заявил, что в будущем робот, известный также как Tesla Bot, сможет выполнять опасные, однообразные и скучные задачи вместо человека. Его рост составит порядка 172 сантиметров, а вес — 57 кг. Ожидается, что он будет оснащен системой искусственного интеллекта, а также набором датчиков, применяемых в электромобилях Tesla. Вместо лица у робота будет монитор для отображения полезной информации.
Маск также рассказал, что к концу текущего года планируется запуск полноценной версии технологии Full Self-Driving (FSD) для автоматизации управления электромобилем. Он ожидает, что она станет основным источником прибыли для компании. Сейчас в программе бета-тестирования FSD в США участвуют около 60 000 электромобилей Tesla. При этом компания не планирует выпускать в 2022 г. новые модели электромобилей, включая пикап Cybertruck, грузовик Semi и спорткар Roadster, из-за проблем с поставками полупроводников.
Накануне производитель электрокаров опубликовал свои финансовые результаты за четвертый квартал прошлого года и за весь 2021 г. Годовая чистая прибыль компании выросла в 7,7 раза, до $5,52 млрд по сравнению с $721 млн годом ранее. Выручка по итогам года увеличилась на 71%, до $53,8 млрд, продажи автомобилей выросли на 87%, до рекордных 936 000 машин. Чистая прибыль в IV квартале 2021 г. выросла до $2,3 млрд против $270 млн за аналогичный период 2020-го. Прибыль без учета разовых факторов составила $2,54 на акцию. Квартальная выручка подскочила на 65%, до $17,7 млрд, продажи авто выросли на 71%, до 308 065 шт.