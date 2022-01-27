Маск рассказал о внедрении роботов-гуманоидов на предприятиях Tesla

Изначально планировалось, что новая разработка будет запущена в серийное производство уже в 2022 г., однако Маск сообщил инвесторам, что эти планы переносятся на 2023 г. Робот был впервые представлен в августе прошлого года на организованном Tesla «Дне искусственного интеллекта». Тогда предприниматель заявил, что в будущем робот, известный также как Tesla Bot, сможет выполнять опасные, однообразные и скучные задачи вместо человека. Его рост составит порядка 172 сантиметров, а вес — 57 кг. Ожидается, что он будет оснащен системой искусственного интеллекта, а также набором датчиков, применяемых в электромобилях Tesla. Вместо лица у робота будет монитор для отображения полезной информации.