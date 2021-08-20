Маск объявил о создании человекоподобного робота Tesla Bot
Компания Илона Маска Tesla к 2022 г. планирует представить прототип антропоморфного робота Tesla Bot. Об этом Маск сообщил на корпоративной конференции, трансляция которой велась на YouTube.
Прототип робота высотой будет около 172 см и весом порядка 56 кг. Его планируется оснастить системой искусственного интеллекта, а также набором датчиков, применяемых в электромобилях Tesla, отметил Маск. Материалы прототипа робота будут легкими, а вместо лица — монитор, на который будет выводиться полезная информация. Робот будет ходить со скоростью около 8 км/ч и сможет поднимать предметы весом до 20 кг. По словам Маска, «он будет дружелюбным к пользователю и поможет избавиться от опасных, монотонных и скучных задач». Например, сможет даже ходить за покупками.
Tesla Bot основан на тех же чипах и датчиках, которые используют в автомобилях Tesla для автономного вождения. «В принципе, если подумать, что мы сейчас делаем с автомобилями, то Tesla, возможно, является крупнейшей в мире робототехнической компанией, потому что наши автомобили — это как полуразумные роботы на колесах», — сказал Маск.