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Маск объявил о создании человекоподобного робота Tesla Bot

Ведомости

Компания Илона Маска Tesla к 2022 г. планирует представить прототип антропоморфного робота Tesla Bot. Об этом Маск сообщил на корпоративной конференции, трансляция которой велась на YouTube.

Прототип робота высотой будет около 172 см и весом порядка 56 кг. Его планируется оснастить системой искусственного интеллекта, а также набором датчиков, применяемых в электромобилях Tesla, отметил Маск. Материалы прототипа робота будут легкими, а вместо лица — монитор, на который будет выводиться полезная информация. Робот будет ходить со скоростью около 8 км/ч и сможет поднимать предметы весом до 20 кг. По словам Маска, «он будет дружелюбным к пользователю и поможет избавиться от опасных, монотонных и скучных задач». Например, сможет даже ходить за покупками.

Tesla Bot основан на тех же чипах и датчиках, которые используют в автомобилях Tesla для автономного вождения. «В принципе, если подумать, что мы сейчас делаем с автомобилями, то Tesla, возможно, является крупнейшей в мире робототехнической компанией, потому что наши автомобили — это как полуразумные роботы на колесах», — сказал Маск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных