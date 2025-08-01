Минтруд предложил запретить наем визовых мигрантов без знания русского языка
Министерство труда и социальной защиты подготовило законопроект, согласно которому предлагается установить запрет нанимать иностранных рабочих из визовых стран, которые не знают русский язык, на должности, требующие социального взаимодействия с гражданами. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
В частности, норма распространяется на профессии: водитель автомобиля, продавец продовольственных и непродовольственных товаров, медицинский работник.
Первый заместитель генерального директора рекрутинговой компании «Интруд» София Батура указала «Ведомостям» на важность знания языка в сферах с постоянным контактом с населением. При этом важно учитывать, что на практике такие позиции и так не отдают людям без базового владения русским, поскольку это невыгодно бизнесу.
Реальных возможностей выучить язык до нужного уровня в странах исхода почти нет. Доля таких работников крайне мала и качество подготовки оставляет желать лучшего, подчеркнула Батура. Поэтому большая часть обучения происходит в России. Работодатели организуют для мигрантов экспресс-курсы через учебные центры для сдачи экзамена. Это не решает задачи адаптации, не дает уверенности в общении и часто даже не помогает сдать экзамен. В итоге люди, в которых уже вложены ресурсы, вынуждены возвращаться домой. Это болезненно для компаний и работников.
Сейчас в перечне востребованных иностранных рабочих присутствуют специалисты здравоохранения (около 4000 квот), продавцы и демонстраторы товаров (примерно 1600), а также водители и машинисты подвижного оборудования (около 4400). Тема о перераспределении квот была затронута во время обсуждения закона, который освобождает иностранцев-квотников от обязанности сдавать экзамен по русскому языку. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в июле высказал ряд замечаний, которые коснулись работников в сфере здравоохранения, продавцов и водителей. Эти работники, по его мнению, обязаны знать русский язык, историю страны и основы законодательства.