Минтруд предложил запретить наем визовых мигрантов без знания русского языка

Реальных возможностей выучить язык до нужного уровня в странах исхода почти нет. Доля таких работников крайне мала и качество подготовки оставляет желать лучшего, подчеркнула Батура. Поэтому большая часть обучения происходит в России. Работодатели организуют для мигрантов экспресс-курсы через учебные центры для сдачи экзамена. Это не решает задачи адаптации, не дает уверенности в общении и часто даже не помогает сдать экзамен. В итоге люди, в которых уже вложены ресурсы, вынуждены возвращаться домой. Это болезненно для компаний и работников.