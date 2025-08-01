Власти Москвы предупредили жителей о сильном ливне и ветре до утра 2 августа
В ближайший час и с сохранением до 10:00 утра 2 августа в Москве местами ожидаются сильный ливень, гроза и усиление ветра до 17 м/с. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства столицы.
Жителей столицы призвали быть предельно внимательными и соблюдать меры безопасности.
Ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал, что большая часть первой декады августа ожидается очень теплой.
По его словам, по климатическим данным, средняя температура воздуха в августе обычно составляет +17,6 градуса, а количество осадков достигает 78 мм. Но долгосрочный прогноз на август 2025 г. указывает, что последний летний месяц продолжит теплые тенденции июля. Средняя температура воздуха окажется на 1-2 градуса выше нормы, а уровень осадков составит от 70 до 95 мм.