Власти Москвы предупредили жителей о сильном ливне и ветре до утра 2 августа

По его словам, по климатическим данным, средняя температура воздуха в августе обычно составляет +17,6 градуса, а количество осадков достигает 78 мм. Но долгосрочный прогноз на август 2025 г. указывает, что последний летний месяц продолжит теплые тенденции июля. Средняя температура воздуха окажется на 1-2 градуса выше нормы, а уровень осадков составит от 70 до 95 мм.