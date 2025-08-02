В направлении Крыма с задержкой до шести часов следуют девять поездов

По данным на 10:00 мск, самая длительная задержка составляет 6,5 часов. С таким опозданием в Крым прибудет поезд №183 Мурманск – Севастополь. Изменения в расписании затронули также поезда из Санкт-Петербурга (пять часов задержки), Кисловодска (три часа), четыре поезда из Москвы, поезд №316 Адлер – Симферополь и №179 Санкт-Петербург – Евпатория.