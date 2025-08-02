В направлении Крыма с задержкой до шести часов следуют девять поездов
Следующие в Крым девять поездов «Таврия» задерживаются, в обратном направлении с опозданием прибудут еще пять поездов, сообщается в Telegram-канале перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».
По данным на 10:00 мск, самая длительная задержка составляет 6,5 часов. С таким опозданием в Крым прибудет поезд №183 Мурманск – Севастополь. Изменения в расписании затронули также поезда из Санкт-Петербурга (пять часов задержки), Кисловодска (три часа), четыре поезда из Москвы, поезд №316 Адлер – Симферополь и №179 Санкт-Петербург – Евпатория.
Задерживаются также следующие из Крыма поезда в Петербург, Кисловодск и три поезда в Москву. В компании предупредили, что время задержки в пути может измениться.
1 августа РЖД сообщила о назначении дополнительных поездов между Санкт-Петербургом и Москвой на выходные. Компания вывела двухэтажные поезда №154 отправлением 2 августа и №237 отправлением 3 августа. Также дополнительно были пополнены составы поездов № 741/742 и 743/744 «Аврора», 747/748 «Невский экспресс».