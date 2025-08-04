Больше 10 000 отелей в Европе подали коллективный иск против сервиса Booking

В 2024 г. Европейский суд признал практику «оговорки о паритете» бизнес-модели Booking.com вредной для конкуренции. Сервис для онлайн-бронирования запрещал отелям предлагать номера на своих сайтах по более низкой цене, чем на Booking.com. Тогда же сервис отказался от нее. Теперь отельеры требуют возместить потерянные средства от ценовой политики с 2004 г. по 2024 г.