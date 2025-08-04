Больше 10 000 отелей в Европе подали коллективный иск против сервиса Booking
Более 10 000 отелей в Европе присоединились к коллективному иску против сайта для бронирования номеров Booking.com из-за ценовой политики, сообщило агентство DPA.
«Европейские отельеры долгое время страдали от несправедливых условий и чрезмерных затрат», – сказал глава европейского объединения отелей, кафе и ресторанов Hotrec Александрос Василикос.
В 2024 г. Европейский суд признал практику «оговорки о паритете» бизнес-модели Booking.com вредной для конкуренции. Сервис для онлайн-бронирования запрещал отелям предлагать номера на своих сайтах по более низкой цене, чем на Booking.com. Тогда же сервис отказался от нее. Теперь отельеры требуют возместить потерянные средства от ценовой политики с 2004 г. по 2024 г.
Суд в Нидерландах, где находится штаб-квартира Booking.com, рассмотрит иск после 29 августа. До этой даты владельцам отелей можно присоединиться к коллективной жалобе. По предварительным подсчетом, пострадавшие от несправедливой ценовой политики могут претендовать на возврат в размере 30% комиссии, выплаченной Booking.com с 2004 г.
В апреле 2022 г. Booking.com выплатил штраф в размере 1,3 млрд руб., назначенный Федеральной антимонопольной службой (ФАС) за навязывание невыгодных условий российским отелям. В августе 2021 г. ФАС признала Booking.com виновной в нарушении антимонопольного законодательства из-за паритета цен.