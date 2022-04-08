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Booking.com выплатил назначенный ФАС штраф 1,3 млрд рублей

Ведомости

Сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com выплатил штраф в размере 1,3 млрд руб., назначенный Федеральной антимонопольной службой (ФАС) за навязывание невыгодных условий российским отелям, сообщила пресс-служба ведомства.

«7 апреля 2022 года компания отчиталась об уплате 1,3 млрд рублей в бюджет Российской Федерации», — говорится в сообщении. По данным ФАС, денежные средства уже поступили в бюджет.

В августе 2021 г. ФАС признала Booking.com виновной в нарушении антимонопольного законодательства. На компанию был наложен оборотный штраф в размере 1,3 млрд руб. за злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Дело было заведено в 2019 г. после обращения общественной организации «Опора России». Отельеры утверждали, что сервис навязывал невыгодные условия договоров российским гостиницам и отелям, запрещая им продавать номера по стоимости ниже опубликованной на сайте агрегатора. По их словам, это привело к завышению комиссии для гостиниц и увеличению стоимости услуг для конечных потребителей, поскольку в нее входит плата, которую отель обязан выплатить агрегатору.

Booking, доля которого на российском рынке превышала 80%, заявлял об обратном: якобы такая практика необходима для того, чтобы отели не могли указывать на платформе завышенные цены, мотивируя туристов бронировать номера напрямую.

Суд отклонил жалобу Booking на штраф. В середине декабря ФАС сообщала, что сервис выполнил ее требования и отменил паритет цен: гостиницам было разрешено устанавливать на свои услуги более низкие цены на собственных сайтах и других ресурсах.

С 5 марта Booking приостановил работу в России и Белоруссии на фоне военной операции на Украине, до этого аналогичное решение принял сервис бронирования жилья Airbnb.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных