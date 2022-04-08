Booking.com выплатил назначенный ФАС штраф 1,3 млрд рублей
Сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com выплатил штраф в размере 1,3 млрд руб., назначенный Федеральной антимонопольной службой (ФАС) за навязывание невыгодных условий российским отелям, сообщила пресс-служба ведомства.
«7 апреля 2022 года компания отчиталась об уплате 1,3 млрд рублей в бюджет Российской Федерации», — говорится в сообщении. По данным ФАС, денежные средства уже поступили в бюджет.
В августе 2021 г. ФАС признала Booking.com виновной в нарушении антимонопольного законодательства. На компанию был наложен оборотный штраф в размере 1,3 млрд руб. за злоупотребление доминирующим положением на рынке.
Дело было заведено в 2019 г. после обращения общественной организации «Опора России». Отельеры утверждали, что сервис навязывал невыгодные условия договоров российским гостиницам и отелям, запрещая им продавать номера по стоимости ниже опубликованной на сайте агрегатора. По их словам, это привело к завышению комиссии для гостиниц и увеличению стоимости услуг для конечных потребителей, поскольку в нее входит плата, которую отель обязан выплатить агрегатору.
Booking, доля которого на российском рынке превышала 80%, заявлял об обратном: якобы такая практика необходима для того, чтобы отели не могли указывать на платформе завышенные цены, мотивируя туристов бронировать номера напрямую.
Суд отклонил жалобу Booking на штраф. В середине декабря ФАС сообщала, что сервис выполнил ее требования и отменил паритет цен: гостиницам было разрешено устанавливать на свои услуги более низкие цены на собственных сайтах и других ресурсах.
С 5 марта Booking приостановил работу в России и Белоруссии на фоне военной операции на Украине, до этого аналогичное решение принял сервис бронирования жилья Airbnb.