Booking.com выплатил назначенный ФАС штраф 1,3 млрд рублей

Дело было заведено в 2019 г. после обращения общественной организации «Опора России». Отельеры утверждали, что сервис навязывал невыгодные условия договоров российским гостиницам и отелям, запрещая им продавать номера по стоимости ниже опубликованной на сайте агрегатора. По их словам, это привело к завышению комиссии для гостиниц и увеличению стоимости услуг для конечных потребителей, поскольку в нее входит плата, которую отель обязан выплатить агрегатору.