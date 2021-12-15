Сервис Booking.com отменил паритет цен для российских отельеров по требованию ФАС

Дело было заведено в 2019 г. после обращения в ФАС общественной организации «Опора России». Отельеры утверждали, что установление паритета цен привело к завышению комиссии для гостиниц и увеличению стоимости услуг для конечных потребителей, поскольку в нее входит плата, которую отель обязан выплатить агрегатору. Booking.com, доля которого на российском рынке превышает 80%, заявлял об обратном: якобы такая практика необходима для того, чтобы отели не могли указывать на платформе завышенные цены, мотивируя туристов бронировать номера напрямую.