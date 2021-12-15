Сервис Booking.com отменил паритет цен для российских отельеров по требованию ФАС
Сервис интернет-бронирования отелей Booking.com (управляющая компания — нидерландская Booking.com B.V.) отменил паритет цен по требованию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, сообщили в пресс-службе ведомства.
Компания изменила общие условия предоставления услуг, а также привилегированную программу. Теперь гостиницы смогут устанавливать на свои услуги более низкие цены на собственных сайтах и других ресурсах.
Booking.com продолжает оспаривать санкции, рассказали «Известиям» представители компании. «Мы были разочарованы решением суда, но, как ответственная компания, считаем своим приоритетом соблюдение всех применимых законов и постановлений в России, как мы стараемся делать во всех странах, в которых работаем», — заявили в Booking.
В конце августа Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ФАС, которая пришла к выводу, что Booking.com навязывал невыгодные условия договоров российским гостиницам и отелям. Последним запрещалось продавать номера по стоимости ниже опубликованной на сайте агрегатора. ФАС предписала исключить это положение из договоров, однако сервис требование не выполнил и в августе был оштрафован на 1,3 млрд руб. Решение Арбитражного суда 11 ноября подтвердила апелляционная инстанция, после чего оно вступило в законную силу.
Дело было заведено в 2019 г. после обращения в ФАС общественной организации «Опора России». Отельеры утверждали, что установление паритета цен привело к завышению комиссии для гостиниц и увеличению стоимости услуг для конечных потребителей, поскольку в нее входит плата, которую отель обязан выплатить агрегатору. Booking.com, доля которого на российском рынке превышает 80%, заявлял об обратном: якобы такая практика необходима для того, чтобы отели не могли указывать на платформе завышенные цены, мотивируя туристов бронировать номера напрямую.