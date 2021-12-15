Газета
Бизнес

Сервис Booking.com отменил паритет цен для российских отельеров по требованию ФАС

Ведомости

Сервис интернет-бронирования отелей Booking.com (управляющая компания — нидерландская Booking.com B.V.) отменил паритет цен по требованию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, сообщили в пресс-службе ведомства.

Компания изменила общие условия предоставления услуг, а также привилегированную программу. Теперь гостиницы смогут устанавливать на свои услуги более низкие цены на собственных сайтах и других ресурсах.

Booking.com продолжает оспаривать санкции, рассказали «Известиям» представители компании. «Мы были разочарованы решением суда, но, как ответственная компания, считаем своим приоритетом соблюдение всех применимых законов и постановлений в России, как мы стараемся делать во всех странах, в которых работаем», — заявили в Booking.

В конце августа Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ФАС, которая пришла к выводу, что Booking.com навязывал невыгодные условия договоров российским гостиницам и отелям. Последним запрещалось продавать номера по стоимости ниже опубликованной на сайте агрегатора. ФАС предписала исключить это положение из договоров, однако сервис требование не выполнил и в августе был оштрафован на 1,3 млрд руб. Решение Арбитражного суда 11 ноября подтвердила апелляционная инстанция, после чего оно вступило в законную силу.

Дело было заведено в 2019 г. после обращения в ФАС общественной организации «Опора России». Отельеры утверждали, что установление паритета цен привело к завышению комиссии для гостиниц и увеличению стоимости услуг для конечных потребителей, поскольку в нее входит плата, которую отель обязан выплатить агрегатору. Booking.com, доля которого на российском рынке превышает 80%, заявлял об обратном: якобы такая практика необходима для того, чтобы отели не могли указывать на платформе завышенные цены, мотивируя туристов бронировать номера напрямую.

Ранее по теме: Booking.com проиграл апелляцию по спору с ФАС о ценах в отелях

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных