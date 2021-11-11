Booking.com проиграл апелляцию по спору с ФАС о ценах в отелях

Booking.com подала иск к ФАС после того, как антимонопольное ведомство в декабре 2020 г. установило, что сервис навязывал гостиницам требование соблюдать паритет цен: по условиям договоров с отелями-партнерами, последним запрещалось продавать номера по стоимости ниже опубликованной на сайте агрегатора. ФАС предписала исключить это положение из договоров, однако сервис требование не выполнил и в августе был оштрафован на 1,3 млрд руб.