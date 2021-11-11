Booking.com проиграл апелляцию по спору с ФАС о ценах в отелях
Сервис Booking.com (управляющая компания — нидерландская Booking.com B.V.) проиграл в суде апелляционной инстанции разбирательство с Федеральной антимонопольной службой по делу о злоупотреблении доминирующим положением на российском рынке гостиничных агрегаторов.
Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы отклонил жалобу сервиса на решение Арбитражного суда Москвы, который в августе подтвердил законность решения ФАС признать компанию виновной в нарушении антимонопольного законодательства, следует из картотеки суда.
Booking.com подала иск к ФАС после того, как антимонопольное ведомство в декабре 2020 г. установило, что сервис навязывал гостиницам требование соблюдать паритет цен: по условиям договоров с отелями-партнерами, последним запрещалось продавать номера по стоимости ниже опубликованной на сайте агрегатора. ФАС предписала исключить это положение из договоров, однако сервис требование не выполнил и в августе был оштрафован на 1,3 млрд руб.
Дело было заведено после обращения в ФАС «Опоры России». Отельеры утверждали, что установление паритета цен привело к завышению комиссии для гостиниц и увеличению стоимости услуг для конечных потребителей, поскольку в нее входит плата, которую отель обязан выплатить агрегатору. Booking.com, доля которого на российском рынке превышает 80%, заявлял об обратном: якобы такая практика необходима для того, чтобы отели не могли указывать на платформе завышенные цены, мотивируя туристов бронировать номера напрямую.
В своем решении апелляционный суд отверг аргументы компании о необходимости различных видов паритетов (узкого и широкого), заявив, что они «не подтверждаются ни документально, ни фактически».
Сервис пообещал обжаловать сегодняшнее решение. «Будучи компанией, соблюдающей законодательство, мы будем работать над прекращением практик паритета цен в России и вместе с этим готовиться к апелляции на сегодняшнее решение», — приводит слова пресс-службы компании ТАСС.