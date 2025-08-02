Движение поездов через станцию Арчеда в Волгоградской области возобновлено
Все поезда, задержанные из-за падения обломков беспилотника на станции Арчеда в городе Фролово Волгоградской области, вернулись к следованию по маршрутам. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги в Telegram-канале.
Максимальное время задержки превысило 5 часов. В числе задержанных оказались пассажирские поезда №2 Москва – Волгоград, №89 Волгоград – Санкт-Петербург, №531 Адлер – Киров, а также пригородный поезд №6818 Алексиково – Арчеда.
Пассажирам, чьи поезда опаздывают более чем на 4 часа, предоставляют питание.
Ранее сообщалось, что из-за падения обломков БПЛА на станции Арчеда были отменены и задержаны несколько пригородных и пассажирских поездов.
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 61 украинский беспилотник самолетного типа над территорией страны. Атаки были отражены с 23:00 мск 3 августа до 05:20 мск 4 августа. Шесть из них были уничтожены в Волгоградской области.