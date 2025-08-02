Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 61 украинский беспилотник самолетного типа над территорией страны. Атаки были отражены с 23:00 мск 3 августа до 05:20 мск 4 августа. Шесть из них были уничтожены в Волгоградской области.