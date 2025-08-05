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В России могут ввести штраф за использование шумной бытовой техники вечером

Ведомости

Жители многоквартирных домов могут начать нести ответственность за использование шумной бытовой техники в вечернее или ночное время. В том числе административный штраф может грозить россиянам из-за работающего пылесоса или стиральной машины, рассказал член комиссии Общественной палаты РФ (ОП РФ) по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров, передает «РИА Новости».

«Если звук от стиральной машины или пылесоса будет превышать допустимые пределы, то это могут посчитать как нарушение и выписать штраф. Обращаю внимание, что сейчас в Госдуме рассматривается федеральный закон о тишине, который должен ввести единые правила по всей РФ», – заявил Машаров.

По его словам, законопроект сейчас находится на стадии рассмотрения и предусматривает запрет на шум с 23:00 до 07:00. Кроме того, в нем зафиксирован дневной тихий час с 13:00 до 15:00 и ограничение на проведение ремонтных работ с 09:00 до 19:00 по будням.

Среди источников шума Машаров назвал не только ремонтные работы и бытовую технику, но и громкую музыку или телевизор, продолжительный лай собак, мяуканье кошек, крики, пение, вечеринки, «громкое выяснение отношений». Штраф для физлиц может составить от 500 до 1000 руб.

В июне 2023 г. правительство РФ выступило против инициативы о едином законе о тишине. Тогда депутаты ЛДПР предложили запретить шуметь во всех регионах с 22:00 до 7:00. Исключение законодатели предлагали установить для таких праздников, как Новый год и др. В кабинете министров пояснили, что этот вопрос урегулирован на уровне субъектов, причем зафиксирована также и ответственность за нарушения.

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