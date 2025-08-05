В России могут ввести штраф за использование шумной бытовой техники вечером

В июне 2023 г. правительство РФ выступило против инициативы о едином законе о тишине. Тогда депутаты ЛДПР предложили запретить шуметь во всех регионах с 22:00 до 7:00. Исключение законодатели предлагали установить для таких праздников, как Новый год и др. В кабинете министров пояснили, что этот вопрос урегулирован на уровне субъектов, причем зафиксирована также и ответственность за нарушения.