Володин: в России могут ввести дифференцированную ставку по ипотеке
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России может появиться дифференцированная процентная ставка по семейной ипотеке в зависимости от уровня доходов в регионе. Об этом он сообщил в ходе рабочей поездки в Саратов.
По его словам, в настоящий момент ставка одинакова для всех – как для Москвы, так и для регионов с гораздо более низкими доходами. Володин рассказал, что сейчас правительство обсуждает этот вопрос, президент также поддержал его проработку.
«Думаю, что в ближайшее время мы выйдем на дифференцированный уровень процентной ставки по ипотеке», – сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале «Володин Саратов».
1 августа спикер Госдумы также сообщал, что в приоритетном порядке будет рассмотрен законопроект об ипотечных каникулах для семей с детьми. Документ предусматривает возможность приостановки выплат по ипотеке сроком до 1,5 лет в случае рождения или усыновления второго и последующих детей. По его словам, стимулирование рождаемости – ключевой фактор для развития страны и государство должно создавать условия для роста числа многодетных семей.