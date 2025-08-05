Володин: в России могут ввести дифференцированную ставку по ипотеке

1 августа спикер Госдумы также сообщал, что в приоритетном порядке будет рассмотрен законопроект об ипотечных каникулах для семей с детьми. Документ предусматривает возможность приостановки выплат по ипотеке сроком до 1,5 лет в случае рождения или усыновления второго и последующих детей. По его словам, стимулирование рождаемости – ключевой фактор для развития страны и государство должно создавать условия для роста числа многодетных семей.