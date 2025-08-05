Под угрозой исчезновения находятся 129 малых городов России
129 малых городов в России могут исчезнуть из-за демографического спада и снижения экономической активности. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование РАНХиГС, проведенное по заказу аппарата правительства.
Эксперты академии проанализировали населенные пункты с численностью менее 50 000 человек и выявили 129 городов, находящихся в зоне риска. За последние 10 лет их совокупное население сократилось на 314 000 человек, а общая численность жителей в этих городах составляет около 3,4 млн.
Наиболее сложная ситуация складывается в северных угольных, металлургических и лесопромышленных городах, а также в населенных пунктах, расположенных на периферии отдельных регионов. Среди них – Порхов (Псковская область), Заволжье (Нижегородская область), Нолинск (Кировская область), Верхний Тагил (Свердловская область), Трубчевск (Брянская область), Инта (Коми), Кемь и Медвежьегорск (Карелия), Торжок (Тверская область), Оха (Сахалинская область) и Рошаль (Московская область).
Причинами возможного исчезновения называют сокращение численности населения, рост безработицы и спад малого и среднего бизнеса. В северных регионах процесс «сжатия» идет быстрее. В других частях страны, например в Черноземье, он более растянут во времени.
По словам заведующего лабораторией экономики развития РАНХиГС Степана Земцова, исчезновение малых городов не всегда означает их полную деградацию. Нередко населенные пункты теряют статус города и продолжают существовать как поселки или села.
30 апреля сообщалось, что туристы стали больше интересоваться малыми городами России с населением менее 50 000 человек. Так, в 2024 г. спрос на поездки в небольшие города Воронежской области увеличился в 21 раз, в Калужской области – в 2,3 раза, в Нижегородской области и Крыму – более чем вдвое.