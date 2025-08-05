Под угрозой исчезновения находятся 129 малых городов России

30 апреля сообщалось, что туристы стали больше интересоваться малыми городами России с населением менее 50 000 человек. Так, в 2024 г. спрос на поездки в небольшие города Воронежской области увеличился в 21 раз, в Калужской области – в 2,3 раза, в Нижегородской области и Крыму – более чем вдвое.