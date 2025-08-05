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В Москве за нарушения миграционного законодательства задержали 300 человек

Ведомости

Около 300 человек задержали в хостеле в центре Москвы. Их подозреваются в нарушениях миграционного законодательства. Об этом сообщает главное управление Росгвардии по столице.

Рейд провели сотрудники военного следственного управления СК России при поддержке бойцов ОМОН «Авангард». Проверке подверглись порядка 400 иностранных граждан, проживавших в хостеле: у них инспектировали паспорта, миграционные карты и патенты на работу.

Повышенное внимание к миграционному контролю стало одной из приоритетных тем на совещании под председательством главы СК РФ Александра Бастрыкина. 8 июля сообщалось, что СК зафиксировал резкий рост мигрантской преступности в России. За январь – май 2025 г. количество преступлений, совершенных иностранцами, выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 18 873 случая. Доля таких преступлений в общей структуре правонарушений в России выросла с 4,3 до 5%.

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