В Москве за нарушения миграционного законодательства задержали 300 человек

Повышенное внимание к миграционному контролю стало одной из приоритетных тем на совещании под председательством главы СК РФ Александра Бастрыкина. 8 июля сообщалось, что СК зафиксировал резкий рост мигрантской преступности в России. За январь – май 2025 г. количество преступлений, совершенных иностранцами, выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 18 873 случая. Доля таких преступлений в общей структуре правонарушений в России выросла с 4,3 до 5%.