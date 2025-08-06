Прощание с худруком «Электротеатра Станиславский» пройдет 7 августа
Церемония прощания с художественным руководителем «Электротеатра Станиславский» Борисом Юханановым пройдет в здании театра 7 августа в 10:00 мск. Об этом сообщили в Telegram-канале «Электротеатра».
Юхананов скончался 5 августа на 68-м году жизни.
Режиссер родился в Москве 30 сентября 1957 г. В 1986 г. он окончил режиссерский курс под руководством Анатолия Эфроса и Анатолия Васильева в ГИТИСе. Еще во время обучения он создал независимую театральную группу «Театр-Театр» и занялся неформальным искусством. Параллельно Юхананов работал ассистентом Эфроса на постановке «Бури» (1983) и Васильева на спектакле «Серсо» (1983–1985). В молодости Борис Юхананов стал важной фигурой советского андеграунда 1980-х гг.
С 2013 г. Борис Юхананов возглавлял Московский драматический театр имени Станиславского (ныне – «Электротеатр Станиславский»). Он получил пост, выиграв открытый конкурс департамента культуры Москвы. Борис Юхананов стал первым андеграундным и контркультурным режиссером, получившим крупный государственный театр в центре Москвы.